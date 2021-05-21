Житель Ельниковского района пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке деревьев

В Ельниковском районе выслушает судебный приговор местный житель, обвиняемый в незаконной рубке деревьев.

В июле нынешнего года 43-летний житель указанного района совершил рубку 60 берез с выдела, расположенного недалеко от деревни Муравлянка. Ущерб, причиненный ГКУ РМ «Краснослободское территориальное лесничество», составил более 196 тыс. рублей. Древесину мужчина сдал на переработку.

Житель Ельниковского района не отрицает свою вину. Мужчина частично возместил ущерб в размере 102 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф