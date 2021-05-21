В Мордовии обсудили подготовку дорожного хозяйства к зиме

На вчерашнем заседании правительства Мордовии рассматривались вопросы подготовки дорожного хозяйства к предстоящей зиме.

Исполняющий обязанности председателя регионального правительства Владимир Сидоров поручил исполняющему обязанности заместителя главы республиканского кабмина Инсафу Хайруллину, курирующему отрасль дорожного хозяйства, возглавить работу по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Владимир Сидоров подчеркнул, что задачу необходимо решить в комплексе, отметив, что следует не только очищать проезжую часть от снега и наледи, но также обеспечить качественное автобусное сообщение и работу школьных маршрутов.

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Источник: e-mordovia.ru