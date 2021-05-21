В Саранске будет ликвидирована свалка, расположенная возле предприятия «Мордовбитум»

В Мордовии в ходе заседания регионального правительства были обсуждены вопросы, касающиеся ликвидации свалки рядом с предприятием «Мордовбитум», расположенным в Саранске.

Во время обсуждения стало известно, что был заключен контракт на утилизацию отходов на предприятии в Самарской области. В течение трех недель начнутся работы по устранению свалки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии до 2024 года новые квартиры получат более 5 тысяч переселенцев из аварийного жилья. Это стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Источник: e-mordovia.ru