В Мордовии члены регионального правительства обсудили погашение задолженности по зарплате

В правительстве Мордовии обсудили погашение имеющейся задолженности по зарплате.

Сегодня задолженность имеется в 32 организациях республики. Исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Сидоров поручил держать вопрос выплаты зарплаты на постоянном контроле и решать его своевременно.

Государственная инспекция труда в Мордовии с начала нынешнего года получила 884 обращения, 411 из которых - по вопросу невыплаты заработной платы. Более 85% обращений поступило от работников коммерческих структур, а также от сотрудников предприятий «Ламзурь» и «Горремдорстрой».

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Источник: e-mordovia.ru