Кадошкинское поликлиническое отделение получило новую машину

В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» Кадошкинское поликлиническое отделение получило новый легковой автомобиль марки Lada Granta.

Врачи-терапевты и средний медицинский персонал получили возможность выезжать в сельские ФАПы, посещать маломобильных пациентов на дому, а жители отдаленных сёл теперь могут оперативно приехать в больницу.

Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения были построены новые медицинские учреждения. Появились современные ФАПы в населенных пунктах: Адашево, Пушкино, Нагаево, их оснастили специализированным оборудованием.

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Источник: e-mordovia.ru