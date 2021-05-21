В селе Большое Игнатово построят новый храм

В селе Большое Игнатово было решено построить большой каменный храм в честь Архангела Михаила.

Сбор средств на благое дело объявили в Ардатовской епархии.

На весь Большеигнатовский район сейчас приходится всего 3 православных храма. Действующий храм святого Архангела Божия Михаила в районном центре — деревянный, в своё время его перевезли в разобранном виде из одного опустевшего села. Сейчас церковь находится не в самом лучшем состоянии. По этой причине было решено построить новое место молитвы.

В настоящее время известно, что новый храм будет одноглавым.

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Источник: e-mordovia.ru