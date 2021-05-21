В Саранске легковушка сбила 89-летнюю пенсионерку

В Саранске пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 6 сентября на улице Октябрьской. По предварительной информации, 68-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21140, проявив невнимательность во время движения задним ходом, совершил наезд на 89-летнюю женщину.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф