Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

Ещё одна крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Мордовию.

В регион было доставлено 38,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом «Известиям Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков.

На сегодняшний день вакцинацию в Мордовии прошли уже 302 тыс. человек, в том числе 271 тыс. человек вакцинирована двукратно. Ревакцинацию (повторную вакцинацию спустя 6 месяцев после первой прививки) прошли 2,5 тыс. жителей.

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Источник: izvmor.ru