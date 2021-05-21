В Атяшево был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Атяшево сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 6 сентября на территории указанного населенного пункта сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОП № 5 ММО МВД России «Ардатовский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф