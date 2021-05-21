В Мордовии прошло заседание республиканской антинаркотической комиссии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 7 сентября провел заседание республиканской антинаркотической комиссии.

Были рассмотрены вопросы реализации государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Артем Здунов подчеркнул, что одной из современных угроз молодежи является распространение информации о наркотических средствах и психотропных веществах, методах их изготовления, местах приобретения. В этой связи особое внимание в ходе заседания было уделено мерам по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в Мордовии по итогам обсуждения было принято участниками заседания.

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Источник: e-mordovia.ru