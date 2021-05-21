Житель Ковылкинского района подозревается в незаконном хранении марихуаны

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Недавно стражи порядка в надворных постройках, расположенных возле дома 58-летнего жителя указанного района, обнаружили марихуану. По словам мужчины, дикорастущую коноплю он собрал в поле недалеко от своего жилища. Затем он высушил и измельчил растение для дальнейшего потребления.

Общий вес изъятой марихуаны составил 157 г.

В отношении жителя Ковылкинского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф