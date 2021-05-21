В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей

В Саранске была обнаружена фальшивая денежная купюра.

В один из банков города поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей недавно поступила от 58-летнего местного жителя, который вместе с женой пришел в финансовое учреждение, чтобы внести на счет 2,35 млн рублей с целью дальнейшего их перевода для участия в долевом строительстве дома.

Как пояснили горожане, в настоящий момент они находятся на пенсии. Денежные средства они получили в 2019 году от продажи квартиры, расположенной в Саранске, а также от реализации на рынке сельскохозяйственной продукции, выращенной у себя на земельном участке.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивой купюры.

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Источник: 13.мвд.рф