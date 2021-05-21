Мордовия получила новую партию машин скорой помощи

В Мордовию поступила новая партия автомобилей скорой медицинской помощи.

Указанная партия включает в себя 20 транспортных средств. Об этом журналисту «Известий Мордовии» рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Олег Маркин.

В ближайшее время указанные автомобили марок ГАЗ и УАЗ будут распределены между медицинскими учреждениями Саранска и районов Мордовии.

Также читайте о том, что Мордовия получит деньги на строительство новых зданий для социальных учреждений. Республика в 2021 году получит из федерального бюджета около 155 млн рублей на строительство указанных учреждений.

Источник: izvmor.ru