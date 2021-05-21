В Мордовии полицейские провели третий этап операции «Условник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели третий этап комплексной региональной оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

В ходе операции было проверено 2167 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в том числе восемь несовершеннолетних.

В целях осуществления контроля порядка отбывания наказания было проверено 97 предприятий, где отбывают наказание лица, осужденные к обязательным и исправительным работам.

За время проведения операции сотрудниками территориальных органов внутренних дел Мордовии было выявлено 65 нарушений условий отбывания наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества, по всем нарушениям составлены административные протоколы.

Было разыскано двое осужденных, скрывшихся от контроля УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф