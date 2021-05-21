Житель Мордовии пытался получить водительское удостоверение с помощью поддельного медицинского заключения

В Ичалках сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в изготовлении поддельного медицинского заключения.

Недавно 64-летний житель указанного района обратился в ОГИБДД с целью получения водительского удостоверения. Ранее он был судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. После сдачи теоретического экзамена на знания ПДД гражданин предъявил медицинское заключение, подлинность которого вызвала сомнения у инспектора. В одной графе были заметны признаки подделки. В последующем мужчина признался в содеянном.

Подозреваемый, решив сэкономить на прохождении обязательной процедуры электроэнцефалограммы для получения водительского удостоверения, самостоятельно поставил отметку напротив нужной графы и внес изменения в медицинское заключение.

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Источник: 13.мвд.рф