В Саранске пожар уничтожил две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.

Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. В районе Ключаревских кладбищ загорелись две заброшенные постройки. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru