В Старошайговском районе в результате опрокидывания трактора погиб мужчина

Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.

Днём 7 сентября в селе Новотроицкое Старошайговского района при производстве сельскохозяйственных работ произошло опрокидывание трактора. В результате данного происшествия погиб 54-летний механик, управлявший транспортным средством.

В ходе проверочных мероприятий следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru