В Старошайговском районе сгорели баня и сарай

В Старошайговском районе в результате пожара были уничтожены баня и сарай.
Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кулдым. На улице Советской загорелись баня и сарай. Пламя полностью уничтожило постройки на площади, составляющей 21 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru