В Старошайговском районе сгорели баня и сарай

В Старошайговском районе в результате пожара были уничтожены баня и сарай.

Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кулдым. На улице Советской загорелись баня и сарай. Пламя полностью уничтожило постройки на площади, составляющей 21 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске пожар уничтожил две заброшенные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru