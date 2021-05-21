В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Мичурина

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Мичурина.

До 20:00 28 сентября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Мичурина на участке от ул. Гагарина до дома № 22 по ул. Мичурина.

Рассматриваемое ограничение было введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период работ по строительству тепловой сети и переводу тепловой нагрузки с котельной «Квартал 107» на ТЭЦ-2 с технологическим присоединением перспективных потребителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru