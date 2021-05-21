Артем Здунов проверил благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска

В Саранске 8 сентября временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел благоустройство общей дворовой территории у домов №№ 33 и 2 по улицам Веселовского и Семашко соответственно.

Коммунальные службы положили новый асфальт, установили скамейки, детские качели, турники и универсальную спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол.

Также Артем Здунов осмотрел соседние дворы. Благоустроить территорию необходимо во многих, в некоторых к ремонту приступят уже в следующем году. Кроме того, жильцы обратились с просьбой об установке в общих дворах спортивных площадок, чтобы дети могли играть в футбол рядом со своим домом. Главе Саранска Петру Тултаеву было поручено изучить потребность города в установке подобных спортивных комплексов.

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Источник: e-mordovia.ru