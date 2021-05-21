В Саранске Артем Здунов посетил новый парк отдыха на улице Тани Бибиной

В Саранске временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил новый парк отдыха на улице Тани Бибиной, который сдали в эксплуатацию неделю назад.

На месте бывшего пустыря теперь расположено комфортное и современное общественное пространство, где найдется занятие для детей и взрослых.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Парк разделен на несколько зон. Здесь есть детская игровая площадка, комплекс для занятий воркаутом, универсальное поле для футбола и баскетбола, участок с большими подвесными качелями, а также беседки. Повсюду высажены деревья, имеется газон. Проведено освещение и видеонаблюдение. Также доступен WI-FI.

На территории парка действует кафе. Глава Саранска Пётр Тултаев доложил, что зимой здесь будет организован прокат лыж и коньков. Рядом расположен водоем, на котором планируется открыть каток.

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Источник: e-mordovia.ru