Жителя Саранска осудили за пьяное вождение

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В начале июля нынешнего года 44-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Во время поездки мужчина, не сумев удержать контроль над управлением, допустил столкновение с другим транспортным средством.

Ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении 44-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 10 месяцев лишения свободы и лишения права управления транспортными средствами на 2 года.

Также читайте о том, что в Старошайговском районе в результате опрокидывания трактора погиб мужчина.

Источник: epp.genproc.gov.ru