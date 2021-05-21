В Краснослободске горело сено

В Краснослободске произошло возгорание сена.

Вечером 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пальмы. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 13, расположенного по указанному адресу, горит сено. Пламя уничтожило стог сена на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания сена в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru