В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал человек

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло днём 7 сентября на территории села Новотроицк. На одной из улиц данного населенного пункта опрокинулся автомобиль. Марка транспортного средства не сообщается. Сведения о причине опрокидывания автомобиля отсутствуют.

В результате данного ДТП пострадал один человек. В настоящее время нет никаких сведений о состоянии пострадавшего.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru