В Лямбирском районе опрокинулся автомобиль

В Лямбирском районе произошло опрокидывание транспортного средства.
Происшествие произошло ранним утром 7 сентября на территории населенного пункта Владимировка. Неподалеку от дома № 13, расположенного по адресу – улица Дорожная, произошло опрокидывание автомобиля, марка которого не сообщается. Машина опрокинулась в кювет.
По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru