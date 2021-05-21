В Лямбирском районе горела солома

В Лямбирском районе загорелась солома.

Вечером 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Акаевка. На территории указанного населенного пункта произошло возгорание соломы. Пламя уничтожило стог соломы на площади, составляющей 750 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru