Житель Рузаевки, избивший знакомого, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в избиении своего знакомого.

В конце мая нынешнего года 28-летний житель Рузаевки и его 30-летний знакомый, находясь во дворе дома, расположенного по адресу – улица Петрова, проводили время в компании общих приятелей. В определенный момент между упомянутыми мужчинами вспыхнула ссора, ставшая своего рода продолжением ранее возникшего личного конфликта.

В процессе выяснения отношений младший участник перепалки несколько раз ударил оппонента по голове. Последний упал. Затем 28-летний парень продолжил избивать знакомого ногами.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у гражданина многочисленные ушибы и перелом ребра.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Рузаевки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф