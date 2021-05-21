В Саранске загорелся строительный вагончик

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание строительного вагончика.

В ночь на 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Северо-Восточном шоссе. По указанному адресу произошло возгорание металлического строительного вагончика, расположенного на территории ЖК «Квартал».

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило строительный вагончик на площади, составляющей 6 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru