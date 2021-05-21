В Саранске скоро откроется вторая точка общепита сети McDonald’s

До конца нынешнего года на территории Саранска откроется второй ресторан сети быстрого питания McDonald’s.

По информации федеральной компании LCM Consulting, новая точка быстрого питания будет открыта на территории юго-западной части города. Ресторан быстрого питания будет работать на базе торгового центра под названием «Макс».

В настоящее время в помещении будущей точки общепита ведутся отделочные работы. Кроме того, сейчас благоустраивается прилегающая территория.

Ожидается, что новая точка общественного питания начнет работать в декабре текущего года.

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Источник: izvmor.ru