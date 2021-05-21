В Саранске 20-летний парень, ударивший ножом подростка и содержавший наркопритон, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом подростка и содержал наркопритон.

В конце июня нынешнего года 20-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 15-летним знакомым. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом в живот. Пострадавший выжил.

Кроме того, было установлено, что 20-летний горожанин неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления последними наркотиков. Кроме того, молодой человек сам имеет наркозависимость.

В нынешнем году житель Саранска был условно осужден за совершение преступления против жизни и здоровья.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru