В Зубово-Полянском районе горели жилой дом и заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома и заброшенной постройки.

Днём 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Анаево. На улице 1 Мая загорелись жилой дом № 59 и заброшенная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило кровлю жилого дома и повредило заброшенную постройку на общей площади, составляющей 59 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru