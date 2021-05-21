В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло днём 8 сентября на проспекте 60 лет Октября. Напротив дома № 119, расположенного по упомянутому адресу, автомобиль совершил наезд на препятствие. Марка транспортного средства не сообщается.

В результате ДТП телесные повреждения получили два человека. Информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП устанавливается.

Также читайте о том, что в Старошайговском районе в результате ДТП пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru