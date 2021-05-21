В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Указанное происшествие произошло днём 8 сентября на проспекте 60 лет Октября. Напротив дома № 119, расположенного по упомянутому адресу, автомобиль совершил наезд на препятствие. Марка транспортного средства не сообщается.
В результате ДТП телесные повреждения получили два человека. Информация о состоянии пострадавших отсутствует.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
Причина ДТП устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru