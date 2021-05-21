В Темниковском районе опрокинулся автомобиль

В Темниковском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек.

Происшествие произошло днём 8 сентября на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Темников, Жегалово и Саров. Опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.

В результате опрокидывания транспортного средства пострадал один человек. Информация о характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, отсутствует.

Причина опрокидывания автомобиля устанавливается.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru