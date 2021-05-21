В Ельниках горела хозяйственная постройка

В Ельниках пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки.

В ночь на 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит хозяйственная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 88 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru