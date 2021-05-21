Заместитель прокурора Мордовии провел выездной личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин в прокуратуре Дубенского района провел личный прием граждан и представителей субъектов предпринимательства.

На личный прием к Кириллу Тетерину обратились семь человек: один предприниматель – по вопросу заключения трудовых договоров с лицами пенсионного возраста, шесть граждан – по вопросам земельного, уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе личного приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.

По поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок.

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Источник: epp.genproc.gov.ru