В Саранске по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В прокуратуре Мордовии на постоянном контроле находятся вопросы состояния законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, соблюдения следователями законности при проведении проверок по сообщениям граждан о совершении в отношении них преступлений.

При осуществлении надзорных мероприятий было установлено, что в отдел полиции № 3 УМВД России по Саранску обратилась местная жительница с заявлением о совершении в отношении неё мошеннических действий мужчиной, который похитил принадлежащие ей 250 тыс. рублей под предлогом оказания услуг по переоформлению земельных участков. Мошенник условия сделки не выполнил, денежные средства не возвратил.

Должностными лицами органа предварительного расследования своевременные и исчерпывающие меры по проверке следственным путем данного сообщения о преступлении приняты не были.

Лишь по требованию надзирающего прокурора по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: epp.genproc.gov.ru