В Саранске горело сено

В Саранске произошло возгорание сена.

Вечером 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Ялга. На улице Полевой Стан загорелось сено. Пламя уничтожило 300 тюков сена на общей площади, составляющей 300 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru