В Краснослободском районе пойдет под суд предприниматель, обвиняемый в покушении на мошенничество

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Обвиняемый, согласно муниципальному контракту от 6 мая 2020 года, принял на себя обязательства по выполнению ремонтных работ в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома в Краснослободске.

Решив похитить часть денежных средств, мужчина умышленно не выполнил работы по ремонту дворовой территории. Стоимость работ в рамках муниципального контракта составила более 2 млн рублей. Фактическая же стоимость составляет ровно 2 млн рублей.

Преднамеренно была уменьшена толщина слоя асфальтобетонного покрытия, а также песка и щебня. Умышленно была уменьшена площадь асфальтобетонного покрытия.

В связи с отсутствием в бюджете Краснослободска денежных средств предпринимателю было перечислено только около 1,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Рузаевки, избивший знакомого, пойдет под суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru