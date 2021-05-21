В Саранске 22-летнюю девушку осудили за кражу ювелирных изделий

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже изделий из золота.

В июле 2019 года 22-летняя жительница Саранска проживала в квартире своего гражданского мужа и его матери. В один из дней девушка обнаружила шкатулку, в которой мать её сожителя хранила ювелирные изделия. Горожанка похитила данные изделия, после чего продала их, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Решением суда в отношении 22-летней жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф