Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт нарушения миграционного законодательства.

Стражами порядка было установлено, что в августе нынешнего года 49-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1970 года рождения, который фактически проживает в Москве.

В отношении жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф