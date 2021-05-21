В Саранске была обнаружена фальшивая банкнота

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра.

На днях в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Саранску поступило сообщение менеджера банка об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 1 тыс. рублей.

Банкноту в финансовое учреждение с целью обмена принес 71-летний житель Кочкуровского района. Мужчина пояснил, купюру он хранил несколько лет. По причине ветхости банкноты пенсионер её не использовал. Он пришел в банк, чтобы оформить карту, и, пользуясь случаем, обменять упомянутую купюру. При проверке на подлинность кассир сообщил, что банкнота является фальшивой.

По словам пенсионера, купюру он получил в качестве сдачи, но он не помнит, в каком именно магазине.

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Источник: 13.мвд.рф