Житель Дубенок подозревается в краже запчастей от трактора и фронтального погрузчика

В Дубенках сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже запчастей от трактора и фронтального погрузчика.

В мае нынешнего года 35-летний житель указанного населенного пункта, проникнув на территорию агропромышленного предприятия, похитил гидравлический цилиндр от трактора и гидротрансформатор от фронтального погрузчика. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила 25 тыс. рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф