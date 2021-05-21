В Мордовии индивидуальный предприниматель подозревается в краже бюджетных денег

В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств.

В 2019 году гражданка, являющаяся индивидуальным предпринимателем, заключила соглашение с министерством социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии о предоставлении ей субсидий из регионального бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок на общественном транспорте городского и пригородного сообщения в Ковылкинском и Ромодановском районах.

На расчетный счет индивидуального предпринимателя была перечислена субсидия на возмещение части затрат в сумме 4,586 млн рублей.

Злоумышленница решила совершить хищение бюджетных средств путем создания фиктивных поездок жителями Мордовии с использованием единой социальной электронной карты. Она под угрозой увольнения давала указание водителям, находящимся в её подчинении, под различными надуманными предлогами получить в их пользование социальные карты пассажиров, после чего искусственно увеличивать совершаемые ими поездки с помощью находящихся в салонах транспортных средств валидаторов.

В период с января по декабрь 2019 года подозреваемая неправомерно получила компенсацию в сумме 1,991 млн рублей. Деньги она потратила на личные нужды. Аналогичным образом в 2020 году женщина совершила хищение ещё более 840 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф