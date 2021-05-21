Жительница Мордовии подозревается в организации и вовлечении в занятие проституцией

В Мордовии была привлечена к уголовной ответственности 43-летняя местная жительница, которая подозревается в организации и вовлечении в занятие проституцией.

В период с января 2020 года по июль текущего года подозреваемая путем уговоров, психологического воздействия и обещаний быстрого незаконного обогащения привлекла к оказанию платных услуг интимного характера четырех девушек в возрасте от 18 до 34 лет. Подбор персонала осуществлялся через знакомых и личные контакты.

Как правило, встречи с клиентами проходили в саунах или на съемных квартирах. Подозреваемая посредством переписки в социальных сетях отправляла мужчинам фотографии нескольких девушек на выбор. Внешний вид последних тщательно контролировался. На место подозреваемая привозила их лично. Для нарушительниц рабочего режима были предусмотрены штрафные санкции.

Известно, что ранее подозреваемая сама оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение.

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Источник: 13.мвд.рф