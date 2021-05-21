В Атюрьевском районе пожар уничтожил заброшенную постройку

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Поздним вечером 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Усть-Рахмановка. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 96 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru