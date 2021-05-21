Житель Саранска подозревается в угоне машины такси и грабеже

В Мордовии был задержан местный житель, который подозревается в угоне транспортного средства и грабеже.

Несколько дней назад 24-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на такси отправился в Лямбирский район. Угрожая физической расправой, парень заставил таксиста отдать ключи от машины и пересесть на пассажирское сиденье. Совершив остановку в селе Алтары, где проживает родственник подозреваемого, молодой человек избил пострадавшего и похитил у него денежные средства в сумме более 8 тыс. рублей.

Затем подозреваемый вновь сел за руль, заставив таксиста вернуться в салон. Спустя некоторое время житель Саранска остановился на АЗС, где пострадавший смог убежать.

Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности. В отношении парня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Житель Саранска отказывается признавать свою вину.

Также читайте о том, что в Саранске 22-летнюю девушку осудили за кражу ювелирных изделий.

Источник: 13.мвд.рф