В Ельниковском районе горела заброшенная постройка

В Ельниковском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Поздним вечером 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Русское Корино. На территории ООО «Луч» загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 162 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru