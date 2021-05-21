Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проводят занятия с педагогами республики

На базе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» состоялся семинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для педагогов из районов республики, осуществляющих деятельность классного руководства.

В рамках проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции довели до присутствующих информацию о состоянии аварийности на территории республики, в том числе об авариях с участием несовершеннолетних, разобрали причины и сопутствующие факторы данных ДТП.

Кроме того, на семинаре обсуждались актуальные вопросы современного воспитания, связанные с формированием культуры безопасного поведения школьников на дороге.

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Источник: гибдд.рф