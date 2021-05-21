В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции в Саранске организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

За время проведения рейдового мероприятия за нарушение правил перевозки детей на водителей было составлено более десяти административных материалов.

В рамках проведения рассматриваемого оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями АНО «Центр поддержки и защиты детства» около ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» организовали профилактическую акцию. Каждому из водителей организаторы акции вручали памятку по ПДД и рекомендовали соблюдать установленные правила перевозки детей в автомобиле.

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Источник: гибдд.рф