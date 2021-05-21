В Саранске прошла акция «Умный пешеход»

В Ленинском районе Саранска состоялась акция «Умный пешеход», предусмотренная в рамках проекта «Дорожная безопасность детей».

Секретарь Общественного совета при МВД по Мордовии Ольга Веретенникова вместе с инспекторами ГИБДД в местах массового пребывания граждан проводили профилактические беседы с пешими участниками дорожного движения.

Отдельное внимание было уделено юным пешеходам, каждый из них получил яркие подарки и памятки по безопасному поведению на проезжей части.

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Источник: гибдд.рф